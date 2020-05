Heute vor 13 Jahren – Die Revanche von Athen

Der AC Milan und der FC Liverpool trafen vor genau 13 Jahren im Champions-League-Endspiel in Athen aufeinander. Es war das zweite Final-Duell der beiden Topklubs in drei Jahren. 2005 drehten die “Reds” sensationell einen 0:3-Rückstand gegen die Mailänder und sorgten für die furioseste Final-Aufholjagd der Champions-League-Geschichte.

“Super-Pippo” Inzaghi holt den Titel nach Mailand

Am 23.05.2007, fast genau zwei Jahre nach dem “Wunder von Istanbul”, kam es zum großen Rückspiel. Nach langem Abtasten ging Milan schließlich in der 45. Minute in Führung. Einen Freistoß von Starspieler Andrea Pirlo fälschte Filippo Inzaghi entscheidend ab und brachte die “Rossoneri” mit 1:0 in Führung.

In der 82. Minute erzielte der Italiener seinen zweiten Treffer, als er nach einem herausragenden Steilpass von Kaka den Liverpooler Torhüter umkurvte und auf 2:0 stellte. In der 89. Minute verkürzte der FC Liverpool auf 1:2 und machte die Partie nochmal spannend. Die Milan-Fans hatten sofort wieder die Ereignisse von 2005 im Kopf und sehnten den Abpfiff herbei.

Schlussendlich sollte die Mannschaft von Carlo Ancelotti den Vorsprung über die Zeit retten – die Revanche war geglückt. Milan feierte seinen insgesamt siebten und bis heute letzten Titel in der UEFA Champions League. Kapitän Paolo Maldini feierte im Alter von 39 Jahren seinen fünften Erfolg im wichtigsten Wettbewerb Europas.

Die Aufstellungen

AC Milan: Dida; Oddo, Nesta, Maldini, Jankulovski (ab 80. Kaladze); Ambrosini, Pirlo, Gattuso; Seedorf (ab 90. Favalli), Kaka; Inzaghi (ab 88. Gilardino); Trainer: Carlo Ancelotti

FC Liverpool: Reina; Finnan (ab 88. Arbeloa), Carragher, Agger, Riise; Mascherano (ab 78. Crouch), Xabi Alonso; Pennant, Gerrard, Zenden (ab 59. Kewell); Kuyt; Trainer: Rafael Benitez

Video: UEFA Champions League Classic: Milan vs. Liverpool 2007

Beitragsbild: Imago