Heute vor 15 Jahren: Liverpools legendäre Aufholjagd gegen Milan

via

via Sky Sport Austria

Auf den Tag vor 15 Jahren sorgte der FC Liverpool für eine der furiosesten Aufholjagden in einem Champions-League-Finale. Gegen den AC Mailand kämpften sich die Reds nach einem zwischenzeitlichen 0:3-Rückstand binnen weniger Minuten zurück ins Spiel und gewannen im Elfmeterschießen den nicht mehr für möglich gehaltenen CL-Titel 2005.

Die mit den Superstars Paolo Maldini, Andrea Pirlo, Clarence Seedorf, Kaka, Hernan Crespo und Andriy Schevchenko gespickte Mailänder Mannschaft wurde seiner Favoritenrolle früh gerecht. Maldini brachte die Italiener bereits nach 52 Sekunden in Führung und verpasste Liverpool damit gleich einen herben Rückschlag.

Doch es sollte aus Sicht der Engländer zunächst noch schlimmer kommen. Nach zwei stark ausgespielten Kontern erhöhte Stürmer Hernan Crespo auf 2:0 und 3:0 für Milan. Das Spiel im Istanbuler Atatürk-Stadion schien bereits nach 45 Minuten entschieden.

Sechs Minuten des Wahnsinns nach der Pause

Doch was sich wenige Minuten nach dem Seitenwechsel auf dem Rasen abspielte, wird für immer in die Fußballgeschichte eingehen. Innerhalb von gerade einmal sechs Minuten machte der FC Liverpool drei Tore und kam in die längst verloren geglaubte Partie zurück.

Kapitän Steven Gerrard eröffnete die spektakulären sechs Minuten mit einem Kopfballtreffer zum 1:3 (54. Minute). Nur zwei Minuten später legte der Tscheche Vladmir Smicer das 2:3 nach (56.), ehe Xabi Alonso per Elfmeter-Nachschuss tatsächlich den Ausgleich für Liverpool erzielte (60.).

In der letzten halben Stunde und in der Verlängerung gelang keinem Team mehr ein Tor, sodass die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen musste.

Dort wird Liverpool-Schlussmann Jerzy Dudek mit zwei gehaltenen Elfmetern zum Helden. Die Sensation war perfekt!

Video: UEFA Champions League Classic: Liverpool vs. Milan 2005

Video enthält Produktplatzierungen

Beitragsbild: Imago