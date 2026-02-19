Heute vor zwei Jahren: Glasner als Palace-Coach vorgestellt

Er kam, sah und siegte! Vor genau zwei Jahren, am 19. Februar 2024, übernahm Oliver Glasner das Traineramt bei Crystal Palace.

Der Oberösterreicher unterschrieb rund sieben Monate nach dem Ende seines Engagements bei Eintracht Frankfurt, zur Verwunderung vieler Experten und Fans, beim damals abstiegsgefährdeten Premier-League-Klub. Später schrieb der 51-Jährige mit den „Eagles“ innerhalb kurzer Zeit Vereinsgeschichte.

Nur eine Saison nach dem geschafften Klassenerhalt gewann Glasner im Frühjahr 2025 mit Palace den FA-Cup. Im Finale bezwangen die „Eagles“ überraschend Pep Guardiolas Manchester City. Wenige Monate später folgte auch noch der Triumph im Community Shield.

Von der Ried-Legende zum Europa-League-Sieger

Seine Anfänge als Trainer machte der frühere Innenverteidiger im Nachwuchs von Red Bull Salzburg und bei Liefering. Später zog es Glasner zu seinem Herzensverein SV Ried, wo er so gut wie seine ganze Laufbahn als Spieler verbrachte. Der endgültige Durchbruch als Chefcoach gelang ihm beim LASK, wo er zwischen 2015 und 2019 unter Vertrag stand. Glasner führte den Verein zurück in die Bundesliga und etablierte den LASK in der höchsten Spielkasse Österreichs.

Nach zwei Jahren in Wolfsburg (2019-2021) übernahm Glasner Eintracht Frankfurt. Mit dem deutschen Traditionsklub gewann der Innviertler 2022 sensationell die Europa League. Im Sommer 2023 entschied sich Glasner nach zwei Jahren gegen eine Vertragsverlängerung bei der Eintracht.

Erfolgsgeschichte bei Crystal Palace endet im Sommer

Nur etwas länger als zwei Jahre wird Glasners Erfolgsgeschichte bei Crystal Palace dauern. Seit Jänner ist klar, dass der begehrte Trainer seinen im Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Dennoch meinte Glasner zuletzt, dass er „bis zum letzten Tag“ sein Bestes geben will.

Insgesamt betreute Glasner in genau zwei Jahren exakt 100 Palace-Pflichtspiele. Dabei holte der Österreicher einen Punkteschnitt von 1,59. Sein 101. Pflichtspiel mit den „Eagles“ bestreitet Glasner am heutigen Donnerstag bei Zrinjski Mostar in der Conference League (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 4 – streame mit Sky X). Dort zählt Crystal Palace zu den Titelfavoriten.

Einen detaillierten Einblick in die Arbeit des österreichischen Ausnahme-Trainers bietet Glasner. – Eine Sky Sport Austria Dokumentation. Sky-Filmemacher Marcus Klimmer begleitete Oliver Glasner eine Woche lang in London und liefert exklusive Einblicke in Denken, Wirken und Alltag des Palace-Coaches.

Glasner. – Eine Sky Sport Austria Dokumentation

