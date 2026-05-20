Hickelsberger-Füller wechselt von Galatasaray zu Eindhoven

Für Julia Hickelsberger-Füller ist nach einer Saison beim türkischen Fußball-Erstligisten Galatasaray Istanbul Schluss. Die 26-jährige Offensivspielerin wurde am Mittwoch beim niederländischen Meister PSV Eindhoven als Sommer-Zugang präsentiert, sie unterschrieb einen bis Ende Juni 2029 gültigen Vertrag. In der türkischen Liga brachte es die 51-fache ÖFB-Teamspielerin auf fünf Tore in 20 Spielen. Zuletzt hatte sie bereits durchklingen lassen, dass sie einen Wechsel anstrebt.

„Da musste ich nicht lange überlegen. PSV ist ein großer Verein, und der Spielstil spricht mich sehr an. In Eindhoven spielt man um Titel, daran möchte ich gerne teilhaben“, sagte Hickelsberger-Füller. Die Niederländerinnen setzen große Hoffnungen in die ehemalige Deutschland-Legionärin. „Sie verbindet Technik mit Ausdauer. Wenn andere müde werden, macht Julia weiter. Sie kann Verteidigerinnen das Leben wirklich schwer machen. Man ist immer auf der Suche nach Spielerinnen mit besonderen Qualitäten, und die hat sie definitiv“, erläuterte PSV-Technischer-Leiter Marco Knirsch.

(APA)/Beitragsbild: GEPA