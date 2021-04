Hickersberger: “Rapid hat eine echte Chance Meister zu werden”

Der SK Rapid Wien kann mit einem Sieg im Spitzenspiel bis auf einen Punkt an Tabellenführer FC Red Bull Salzburg herankommen. Die Hoffnung und der Glaube an den ersten Meistertitel seit 13 Jahren sind in Hütteldorf daher so große wie schon lange nicht mehr. “Rapid hat eine echte Chance Meister zu werden”, sagt auch Josef Hickersberger, die die Grün-Weißen 2004/05 zum Titel führte, im exklusiven Sky-Interview im Wiener Augarten.

Die aktuelle Situation sei jedoch mit jener zu seiner Zeit als Rapid-Trainer nicht zu vergleichen. “Es ist natürlich eine andere Situation jetzt mit Red Bull Salzburg. Das ist ein scheinbar übermächtiger Gegner”, erklärt Hickersberger.

Großes Lob spricht der ehemalige ÖFB-Teamchef Dietmar Kühbauer aus, obwohl er zunächst skeptisch war. “Didi hat mich unglaublich überrascht mit welcher Klarheit und Strukturiertheit er die Mannschaft führt. Chapeau, Hut ab!”, sagt “Hicke”.