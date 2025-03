Hier startet die Tour de France 2027

Die Tour de France 2027 wird im schottischen Edinburgh starten. Dies gab Tour-Veranstalter ASO am Mittwoch bekannt. Die ersten drei Etappen der 114. Frankreich-Rundfahrt werden demnach durch Schottland, England und Wales führen. Nach dem Auftakt in London 2007 und in Yorkshire 2014 ist es der dritte Start der Tour in Großbritannien.

Auch die Tour de France Femmes wird 2027 im Vereinigten Königreich beginnen. Ein Startort wird noch bekannt gegeben.

Tour-Direktor Christian Prudhomme bezeichnete Edinburgh gegenüber der Nachrichtenagentur AFP als „magische“ Stadt. Schon seit einiger Zeit habe er die schottische Hauptstadt ins Auge gefasst, bisher habe aber die Abgeschiedenheit dagegen gesprochen. Der Startschuss wird am 2. Juli 2027 fallen.

Der letzte Auftakt auf der britischen Insel im Jahr 2014 hatte große Begeisterung ausgelöst, mehr als drei Millionen Menschen hatten die Straßen gesäumt. „Der Erfolg in der Bevölkerung war absolut phänomenal“, erinnerte sich Prudhomme.

Nach zuletzt drei Grand Départs im Ausland (Kopenhagen, Bilbao, Florenz) fängt die diesjährige Tour (5. bis 27. Juli) in Lille an. 2026 geht es in Barcelona los – erstmals in der Geschichte der Rundfahrt mit einem Mannschaftszeitfahren.

(SID) / Artikelbild: Imago