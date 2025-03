Hier wird das ÖFB-Frauen-Cup-Finale gespielt

Das Finale um den Frauen-Fußball-Cup wird wieder in der Arena von Wiener Neustadt über die Bühne gehen.

Wie der ÖFB am Dienstag bekannt gab, wurde das Endspiel zum dritten Mal in Folge an die Veranstalter in Wiener Neustadt vergeben. Im Vorjahr waren über 2.000 Fans beim Duell von St. Pölten mit der Wiener Austria (3:0) dabei. Das Finale in diesem Jahr wird am 24. Mai (14.00 Uhr) ausgetragen.

Im Halbfinale Ende März trifft Titelverteidiger St. Pölten auf die Vienna, die Austria bekommt es mit dem FC Bergheim zu tun.

(APA) / Artikelbild: GEPA