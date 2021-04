via

Sturm Graz hat in der zweiten Runde der Bundesliga-Meistergruppe den ersten Sieg eingefahren. Im eigenen Stadion gewannen die Steirer am Sonntag 3:2 (3:1) gegen die WSG Tirol. Auch Sturm-Kapitän Stefan Hierländer trug sich mit einem sehenswerten Weitschuss in die Schützenliste ein. Im Sky-Interview äußerte sich Hierländer zu seinem Tor und analysierte den Sieg seiner Mannschaft.

4518 256 Stefan Hierländer Position Mittelfeld Verein SK Puntigamer Sturm Graz

Hierländer trifft zum 3:1