Hinspielsieg & Quali-Serie: Statistiken geben Salzburg Mut

Der FC Salzburg will im heutigen Rückspiel des Champions-League-Play-offs gegen Bröndby IF (heute ab 20:00 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 – streame das Spiel live mit dem SkyX-Traumpass) die dritte Gruppenphasen-Teilnahme in Folge realisieren. Dem österreichischen Meister geben neben dem Sieg aus dem Hinspiel auch mehrere Statistiken Mut.

Ein Sieg aus der ersten Partie war für die Salzburger zuletzt immer ein großer Schritt in Richtung der nächste Runde. So haben sich die nationalen CL-Aspiranten in den letzten sechs Qualifikationsrunden jedesmal durchgesetzt, wenn sie das Hinspiel gewonnen haben. Dies schaffte die damalige Marsch-Elf unter anderem im letzten Jahr, als Maccabi Tel-Aviv, ähnlich wie Bröndby, nach einem Rückstand bezwungen wurde. Letztmals gab man in der CL-Qualifikation gegen Malmö FF nach einem 2:0-Hinspielerfolg den Aufstieg noch aus der Hand.

Insgesamt sind die Salzburger bereits seit elf Spielen in der CL-Qualifkation ungeschlagen. Sieben Siege stehen hierbei vier Remis gegenüber. Doch auch ein Unentschieden würde heute bekanntlich für die CL-Gruppenphase reichen. Zusätzlich gelang Salzburg in den letzten neun Europacupspielen immer zumindest ein Treffer.

Dänische Teams bislang immer schlagbar

Darüber hinaus sprechen zwei Statsitiken hinsichtlich des dänischen Gegners für Österreichs Meister: In allen drei bisherigen Europacuppartien, neben jener gegen Bröndby zwei EL-Spiele gegen Esbjerg 2014, triumphierten die Salzburger. Zusammengerechnet endeten alle drei Spiele mit einem deutlichen Gesamtscore von 7:2.

Zudem scheiterte BIF seit der letzten CL-Gruppenphase 1998 bei jeder der vier bisherigen Teilnahmen in der letzten CL-Quali-Runde. Nach Boavista Porto, dem Hamburger SV, Rosenborg Trondheim und Ajax Amsterdam droht ohne Sieg auch gegen Salzburg das erneute Aus.

(OPTA/Red.)

Beitragsbild: GEPA.