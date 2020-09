Hinteregger: “Eine Kiste Bier nach dem Spiel schadet nie”

Martin Hinteregger ist ein Mann der klaren Worte. Dies unterstreicht er auch in der neuesten Podcast-Folge “Eintracht vom Main”. Der Frankfurt-Legionär spricht u.a. über seine Liebe zum Eishockey-Sport und, was ihm im Profigeschäft fehlt.

Martin Hinteregger ist bekennender Eishockey-Fan und spielte in seiner Kinder- und Jugendzeit selbst aktiv in einem Verein. Nach acht Jahren stand “Hinti” wieder einmal auf der Eisfläche. Er war bei einem Training der Frankfurter Eishackler zu Gast und war “fasziniert”, wie er im Podcast sagte: “Es hat mir so viel Spaß gemacht […]”

“Was mich am meisten fasziniert hat, war diese Kabine, was ich so ein bisschen vermisse im Profifußball. […]Ich bin noch zwei Stunden in der Kabine gesessen und habe es einfach genossen, … , ein Bierchen zu trinken. Das vermisse ich schon ein bisschen. Das ist natürlich nicht möglich im Profifußball.” Außerdem würde laut Hinteregger “eine Kiste Bier nach dem Spiel nicht schaden, Cola sei viel schlimmer.”

