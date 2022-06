Hinteregger: Karriereende „fühlt sich richtig gut an“

Martin Hinteregger hat sich auf seinem Instagram-Account zu seinem überraschenden Karriereende geäußert. Der 29-Jährige bedankt sich noch einmal für die Unterstützung der Eintracht-Fans und freut sich auf die Zeit nach dem Profifußball.

„Für mich fühlt es sich richtig und gut an, meine Karriere heute zu beenden. Ich will Zeit mit meiner Family verbringen, jagen, fischen und mit Freunden in Kärnten zur Gaudi kicken“, schreibt der 67-fache ÖFB-Teamspieler.

Einen speziellen Dank richtet Hinteregger an die Anhänger der Eintracht sowie an die „Hinti Army“: „Danke dafür, wie ihr mich in Frankfurt aufgenommen habt, wie ihr zur Hinti Army geworden seid, wie ihr mich im Stadion gepusht habt, wie ihr mit dem verschossenen Elfer in Chelsea umgegangen seid, wie ihr mit mir den Europapokal gefeiert habt… Ich werde das alles niemals vergessen.“

Artikelbild: Imago