Hinteregger-Vater warnt: „Aus dem Fall Robert Enke nichts gelernt?“

Das Debüt als Stürmer in der Kärntner Unterliga Ost lief für Martin Hinteregger sportlich nicht nach Wunsch. Mit seinem Heimatverein aus Sirnitz kassierte der 29-Jährige eine 0:3-Niederlage. Der ehemalige Frankfurt-Star war nach dem Spiel dennoch glücklich: „Es hat einfach Megaspaß gemacht!“

Die positive Stimmung des Europa-League-Siegers scheint allerdings nur eine Momentaufnahme gewesen zu sein, immer wieder holen den 67-fachen ÖFB-Teamspieler die Negativschlagzeilen der vergangenen Monate ein. Martin Hintereggers Vater, Franz, sagt in der „Krone“: „Österreichs Medien haben Martin gefeiert – aber in Deutschland wurde er wieder ins rechtsextreme Licht gerückt, als Problemboy abgestempelt“ und warnt: „Martin hat in der Früh Nachrichten gelesen und geweint. Die ganze Familie ist fertig. Wann hört die mediale Hetze auf? Hat man aus dem Fall Robert Enke nichts gelernt?“

