Hinteregger zu Austria Klagenfurt? – „In zwei Jahren können sie einmal anrufen“

via Sky Sport Austria

Martin Hinnteregger wird am heutigen Mittwoch das „Jahrhundertspiel“ von Eintracht Frankfurt verpassen. Der Innenverteidiger steht für das Europa League-Finale gegen die Glasgow Rangers (ab 20 Uhr live auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) wegen einer Oberschenkelverletzung nicht zur Verfügung. In einem Interview mit der „Kleinen Zeitung“ äußert sich Hinteregger u.a. zu einem möglichen Ausklang seiner Karriere in Österreich.

„In zwei Jahren können sie einmal anrufen.“ so der Kärntner auf die Frage, ob sich der jetzige Bundesligist SK Austria Kärnten vielleicht bei ihm melden sollte.

Der 29-Jährige hat bei den Frankfurtern noch einen Vertrag bis Juni 2024 – danach wäre er ablösefrei zu haben.

Beitragsbild: Imago