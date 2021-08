Hinterseer kehrt nach Deutschland zurück

Am vorletzten Tag der laufenden Transferperiode hat Zweitligist Hannover 96 Lukas Hinterseer verpflichtet. Der 13-fache ÖFB-Teamspieler, in dessen Vita 127 Zweitligaspiele mit 65 Torbeteiligungen stehen, kommt vom südkoreanischen Topklub Ulsan Hyundai, für den er seit Januar 2021 unter anderem in der asiatischen Champions League spielte. Der Tiroler erhält bei Hannover 96 einen Zweijahresvertrag.

Der gebürtige Kitzbüheler Hinterseer wechselte 2014 vom FC Wacker Innsbruck nach Deutschland zum damaligen Zweitligisten FC Ingolstadt. Für die Schanzer erzielte er in seinem Premierenjahr neun Tore, stieg mit seinem Team in die Bundesliga auf und war auch dort in den darauffolgenden zwei Spielzeiten Stammspieler. Im deutschen Fußballoberhaus lief er 56-mal auf, schoss neun Tore und legte einen weiteren Treffer auf. 2017 folgte der Transfer zum VfL Bochum, wo der 1,92 Meter große Stürmer in zwei Saisonen mit 44 Torbeteiligungen (32 Tore und zwölf Vorlagen) in 62 Zweitliga-Einsätzen stark auftrumpfte. Anschließend zog es ihn zum Hamburger SV, für den er in 33 Spielen neun Treffer und drei Torvorbereitungen beisteuerte.

Einsätze in der asiatischen Champions League

Im Januar 2021 verließ Hinterseer Deutschland in Richtung Südkorea. Bei Ulsan Hyundai, dem Sieger der AFC Champions League von 2020, lief er nicht nur in der K-League (26 Spiele, sechs Tore und eine Vorlage) auf. Auch in der asiatischen Champions League sorgte er in sechs Einsätzen für drei Tore und zwei Vorlagen.

Bei Hannover 96 trägt der 30-Jährige künftig die Rückennummer 17. Den obligatorischen Medizincheck absolvierte er am Montag in Hannover. Seine erste Trainingseinheit mit den neuen Teamkollegen findet am Dienstag statt.

Lukas Hinterseer: “Erst einmal bin ich megafroh, dass das jetzt alles so kurz vorm Transferschluss geklappt hat. Als ich vom Interesse aus Hannover gehört habe, wollte ich es einfach unbedingt machen. Ich komme zu einem Klub, wo sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges verändert hat, und glaube fest daran, dass hier ein guter Spirit entstehen wird. Ich freue mich schon darauf, das erste Mal mit dem 96-Trikot aufzulaufen.”

Quelle: Hannover 96

Artikelbild: Imago