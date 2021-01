Hinterseer vor Wechsel nach Belgien?

via

via Sky Sport Austria

Lukas Hinterseer befindet sich beim Hamburger SV auf dem Abstellgleis. Der ehemalige ÖFB-Teamstürmer kam in dieser erst auf eine Einsatzzeit von 29 Minuten in der 2. Bundesliga. Laut einem Bericht der “Hamburger Morgenpost” soll der belgische Erstligist und KV Mechelen Interesse an einem Transfer hinterlegt haben.

Der Europacup-der-Pokalsieger-Gewinner aus dem Jahr 1988 befindet sich derzeit auf Stürmersuche. Neben dem 29-jährigen Österreicher soll auch Ex-LASK-Angreifer Joao Klauss eine Option für den derzeit 13. der Jupiler Pro League sein. Klauss konnte nach seiner Rückkehr zur TSG Hoffenheim noch nicht überzeugen und kam nur in vier Bundesliga-Spielen zum Einsatz.

Hinterseer steht noch bis Saisonende beim HSV unter Vertrag. In insgesamt 36 Spielen konnte er zehn Tore für die Hamburger erzielen.

Artikelblild: Imago