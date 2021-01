Lukas Hinterseer verlässt den Hamburger SV und wechselt zum südkoreanischen Erstligisten Ulsan Hyundai FC. Der 29-jährige Angreifer geht damit fortan in der K League 1 auf Torejagd.

Tschüs und Servus, Lukee 👋🏽 Lukas #Hinterseer wechselt nach Südkorea zu Ulsan Hyundai FC 🔄 Wir danken dir für die gemeinsame Zeit und wünschen alles Gute in Fernost, Lukas 🙏🏼🍀 Zur Meldung 👉 https://t.co/dPzxDnGjdM#nurderHSV pic.twitter.com/gjYNwTeqWs — Hamburger SV (@HSV) January 22, 2021

Hinterseer wechselte im Sommer 2019 ablösefrei an zum HSV, nachdem sein Vertrag beim VfL Bochum ausgelaufen war. In seiner ersten Saison im HSV-Trikot erzielte Hinterseer in 31 Pflichtspielen zehn Tore und lieferte drei Assists. In dieser Spielzeit kam der 13-malige ÖFB-Nationalspieler zu fünf weiteren Einsätzen. Nach einigen Stationen in seinem Heimatland und Deutschland wagt der Rechtsfuß nun den Schritt nach Südkorea.

Ulsan wird auch bei der Club-WM (1. bis 11. Februar) in Katar dabei sein. Die Südkoreaner sind Sieger der asiatischen Champions League.

