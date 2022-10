Hiobsbotschaft für Leipzig! Gulacsi erleidet Kreuzbandriss

via

via Sky Sport Austria

Bittere Neuigkeiten für RB Leipzig: Schlussmann Peter Gulacsi hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen.

Das bestätigten die Roten Bullen noch am Mittwochabend offiziell. Der RB-Kapitän musste beim 3:1-Erfolg in der Champions League mit einer Trage vom Feld gebracht werden. Nun herrscht traurige Gewissheit bezüglich eines langen Ausfalls des Ungarn.

„Peter Gulacsi hat sich im Spiel gegen Celtic Glasgow schwer am Knie verletzt. Unser Kapitän zog sich in der 10. Minute ohne Fremdeinwirkung einen Riss des vorderen rechten Kreuzbandes zu und wird längere Zeit ausfallen. In den kommenden Tagen folgen weitere Untersuchungen“, teilten die Leipziger auf Twitter mit.

Bild: Imago