via

via Sky Sport Austria

Bei Ried-Kapitän Stefan Nutz wurde ein Kreuzbandriss im linken Knie diagnostiziert.

Das gab der Verein am Montagmorgen bekannt. Die Verletzung hat sich der 31-jährige Mittelfeldspieler am 19. März im Heimspiel gegen den WAC zugezogen. Ein Operationstermin wird in den nächsten Tagen fixiert.

3605 19 Stefan Nutz Position Mittelfeld Verein SV Guntamatic Ried

(SV Ried)

Bild: GEPA