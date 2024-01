Hiobsbotschaft für Sturm: Jatta fällt erneut lange aus

Angreifer Seedy Jatta muss sich einer Operation am Sprunggelenk unterziehen und wird dem SK Sturm länger fehlen. Das gab der Klub am Montag bekannt.

Der 20-Jährige erlitt im Training einen Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk und muss operiert werden. Die OP soll noch diese Woche in Graz durchgeführt. Damit fällt der Norweger laut Vereinsangaben „auf unbestimmte Zeit“ aus.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker meinte: „Seedy Jattas Verletzung ist eine extrem bittere Nachricht, vor allem für Seedy selbst, der sich für dieses Frühjahr sehr viel vorgenommen hatte. Er wird in Graz operiert und ist bei unserem Ärzte- und Physioteam in den besten Händen. Wir werden Seedy alle nötige Unterstützung zukommen lassen und sind absolut überzeugt, dass er stark zurückkommen und uns in Zukunft noch sehr viel Freude bereiten wird.“

Jatta fiel bereits im Herbst zweimal für längere Zeit aus. In sechs Bundesligaspielen gelangen dem Talent zwei Tore und ein Assist.

711 278 Seedy Jatta Position Angriff Verein SK Puntigamer Sturm Graz

(Red. / SK Sturm)

Bild: GEPA