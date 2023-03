Hiobsbotschaft für Sturm: Wüthrich erneut verletzt

Der SK Sturm muss mehrere Wochen auf Abwehrspieler Gregory Wüthrich verzichten.

Wie die Grazer am Mittwoch mitteilten, zog sich der 28-Jährige beim 2:0-Sieg gegen die WSG Tirol eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu. Das ergab eine MRT-Untersuchung. Laut Sturm muss der Innenverteidiger damit in den kommenden Wochen passen.

Wüthrich hat bereits mit der Therapie in Messendorf begonnen. Der Schweizer verpasste wegen einer Adduktorenverletzung im Februar bereits zwei Spiele in dieser Saison.