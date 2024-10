Hiobsbotschaft! LASK muss lange auf Usor verzichten

LASK-Offensivspieler Moses Usor schied beim Remis in der UEFA Conference League gegen Djurgardens IF verletzungsbedingt aus.

Wie eine Untersuchung am Freitagvormittag ergab, zog sich Usor einen Kreuzbandriss im linken Knie zu und wird am Montag vom Linzer Teamarzt Dr. Rainer Hochgatterer operiert.

Somit wird die Stammkraft in der Offensive der Schopp-Elf für eine lange Zeit ausfallen. In der Bundesliga heißt der nächste Gegner am Sonntag Austria Klagenfurt (ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame die ADMIRAL Bundesliga jetzt mit dem Sky X-Traumpass).

Bild: GEPA