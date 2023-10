Hiobsbotschaft! Verletzter Neymar fällt lange aus

Hiobsbotschaft für Neymar: Der brasilianische Superstar hat im WM-Qualifikationsspiel in Montevideo gegen Uruguay einen Riss des vorderen Kreuzbands sowie einen Meniskusriss im Knie erlitten.

Das ergaben die medizinischen Test, wie der brasilianische Verband am Mittwoch mitteilte. Neymar, der seit dieser Saison bei Al-Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag steht, wird sich in Kürze einer Operation unterziehen.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

Die medizinische Abteilung der brasilianischen Nationalmannschaft unter der Leitung von Dr. Rodrigo Lasmar und Al-Hilal stehen in ständigem Kontakt und arbeiten gemeinsam an der Genesung des Spielers.

Verletzter Neymar verließ Stadion auf Krücken

Der 31-Jährige hatte sich noch vor der Pause bei einem Zweikampf das linke Knie verdreht und wurde unter Tränen vom Platz getragen. Später verließ er das Stadion in Montevideo auf Krücken und einer Stützmanschette um das linke Bein.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Sky Sport Austria (@skysportaustria)

(sport.sky.de.)

Beitragsbild: Imago.