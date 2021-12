Hirschbühl verpasst coronabedingt Madonna-Slalom

Einen Tag nach Ski-Star Katharina Liensberger bremst das Coronavirus auch ihren Vorarlberger Landsmann Christian Hirschbühl aus.

Der Technik-Spezialist wurde positiv auf Covid-19 getestet und fällt für den Slalom am Mittwoch (17.45/20.45 Uhr) in Madonna di Campiglio aus, wie der ÖSV am Dienstag mitteilte. Der 31-jährige Vorarlberger befinde sich in häuslicher Quarantäne. Das rot-weiß-rote Aufgebot für den zweiten Saison-Slalom in Italien lautet nun wie folgt: Marco Schwarz, Manuel Feller, Michael Matt, Fabio Gstrein, Dominik Raschner, Joshua Sturm, Johannes Strolz und Marc Digruber.

(APA)

Beitragsbild: GEPA