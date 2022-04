Hirscher nimmt mit Skimarke „Van Deer“ ersten Läufer unter Vertrag

Marcel Hirscher hat mit seiner Skimarke „Van Deer“ den ersten Ski-Rennläufer unter Vertrag genommen. Ein Name, der bislang wohl aber nur Skiexperten ein Begriff war.

Der 26-jährige Brite Charlie Raposo wird ab sofort mit Hirschers Skimarke im Weltcup an den Start gehen. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Bislang fuhr der Riesentorlauf-Spezialist mit Rossignol-Skiern.

Raposo hat in seiner Karriere bislang 29 Weltcuprennen bestritten. In der vergangenen Saison schaffte es der Brite erstmals in die Punkteränge. Bei den Riesentorläufen in Kranjska Gora fuhr der 26-Jährige auf die Plätze 27 und 16.

Folgt ein Olymiamedaillengewinner?

Neben Raposo sollen weiter Athleten unter Vertrag genommen werden. Wie mehrere Medien berichten, steht der Norweger Timon Haugan hoch im Kurs. Bei den olympischen Spielen in Peking holte der 25-jährige Slalom-Spezialist Bronze im Teambewerb. Aktuell ist er auf Head-Skiern unterwegs.

Österreichische Topathleten könnte Hirscher erst in der Saison 2023/24 ausrüsten, vorausgesetzt „Van Deer“ und der Austria Ski Pool einigen sich auf eine Zusammenarbeit ab der kommenden Saison. Erste ÖSV-NachwuchsläuferInnen werden bereits im kommenden Winter ausgerüstet.

