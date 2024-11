Hirscher plant nächsten Österreich-Start – Amerika-Rennen fraglich

Der zurückgekehrte Ski-Superstar Marcel Hirscher spricht vor seinem zweiten Saisonrennen beim Slalom in Levi über seine weiteren Saisonpläne.

Demnach hat der nun für die Niederlande startende Rekord-Gesamtweltcupsieger schon das nächste Österreich-Rennen ins Visier genommen: „Gurgl möchte ich auf jeden Fall fahren, wenn nichts dazwischen kommt“, erklärt Hirscher gegenüber dem ORF und plant damit ein Antreten beim nächsten Slalom am 24. November.

Die darauffolgenden Nordamerika-Rennen in Vail/Beaver Creek finden danach aber wohl ohne den zweifachen Olympiasieger statt: „Amerika ist jetzt eher auf Nein. Ich kenne das von früher, dass das schwierig ist mit dem Jetlag, selbst als ich noch gut in Form war. Ich lege den Fokus auf den Dezember und in den Jänner hinein“, deutet Hirscher dafür seinen Fokus auf Val d’Isere und die Klassiker im neuen Jahr an. Starts in Kitzbühel, Schladming und Wengen dürften damit ein konkretes Thema beim Technik-Spezialisten bleiben.

Hirscher startet weiter außerhalb der Top 30

Beim morgigen Slalom-Comeback startet Hirscher wie bereits in Sölden mit einer Startnummer jenseits der Top 30. Der dreifache Slalom-Weltmeister geht unmittelbar danach mit der Nummer 31 ins Rennen. Zum Saisonstart in Sölden belegte Hirscher den 23. Platz, überzeugte aber mit der drittschnellsten Laufzeit im zweiten Durchgang.

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.