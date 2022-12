Hirscher über Kristoffersen: „Echt ein cooler Typ, das hätte ich vor ein paar Jahren nicht gesagt“

via

via Sky Sport Austria

Marcel Hirscher hat dem alpinen Ski-Weltcup nach langer Zeit wieder einen Besuch abgestattet. Während des Riesentorlaufs in Alta Badia, wo Hirscher mit acht Erfolgen Rekordsieger ist, feuerte er am Montag Henrik Kristoffersen an. Der Norweger war mit Skiern seiner Firma Van Deer-Red Bull Sports Zweiter hinter Marco Odermatt.

Im Interview nahm der Salzburger zu den beiden Athleten ebenso Stellung wie zu seiner neuen Funktion oder einem täuschend echten Hirscher-Double.

Frage: Haben Sie das Gefühl, es ist Ihnen etwas abgegangen, wenn Sie jetzt wieder bei einem Weltcup-Rennen sind?

Marcel Hirscher: „Als Vorläufer zu fahren wäre geil, das ist keine Frage. So eine Piste kriegst du einfach selten beziehungsweise nie. Das wäre natürlich schon ein cooles Gefühl, weil Skifahren wird mir mein Leben lang taugen.“

Frage: Wie läuft es in der neuen Rolle, in der Sie hier sind?

Hirscher: „Es ist cool, mit einem Athleten wie dem Henrik arbeiten zu dürfen. Er überrascht uns jeden Tag aufs Neue – vor allem menschlich. Echt ein cooler Typ, das hätte ich vor ein paar Jahren nicht gesagt. Er ist so willig. Er will, er möchte. Da merkst du, er ist mit sich im Reinen. Er hat nicht das Ego wie viele andere, die sagen: ich weiß eh alles besser. Es macht Spaß.“

Frage: Wie lange dauert es noch bis zum ersten Sieg von Van Deer?

Hirscher: „Es ist schwer zu sagen. Wir sind vom Grundspeed noch nicht, wo der Odermatt ist, aber knapp dran.“

Frage: Stört es Sie, dass das Logo noch eine Zeit lang überklebt sein wird?

Hirscher: „Nein, wir haben Zeit.“

Frage: Erinnert Sie Marco Odermatt mit seiner Dominanz ein bisschen an Sie?

Hirscher: „Ich habe das schon vor vier, fünf Jahren im Fernsehen gesagt und bin dafür mordsmäßig geschimpft worden. Heute kann ich sagen, ganz so ein Trottel bin ich auch nicht gewesen. Ich habe das damals schon gesehen, das hat sich eh bewahrheitet. Dem Mann gehört definitiv die Zukunft.“

Frage: Genießen Sie das Zuschauen eigentlich?

Hirscher: „Ich möchte nicht mehr tauschen. Der Druck, da wirst du deppert auf Dauer.“

Frage: Werden Sie künftig öfter im Weltcup vorbeischauen?

Hirscher: „Es ist ein Ausnahmetag. Hier gibt es ein gutes Essen, es ist nicht so weit weg. Es gibt schon ein paar Gründe warum da.“

Frage: Gestern sorgte ein ziemlich originalgetreues Double von Ihnen im Ziel für Aufsehen.

Hirscher: „Mein Papa ist sogar fast darauf reingefallen. Er hat sich gedacht, der Marcel spinnt.“

(APA) / Bild: GEPA