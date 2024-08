Hirscher verschiebt Renn-Comeback

Marcel Hirscher weilt aktuell in Neuseeland, um sich auf sein Weltcup-Comeback vorzubereiten. Die ersten FIS-Rennen in Coronet Peak, 18.000 Kilometer Luftlinie von seiner Salzburger Heimat entfernt, wird der Ski-Star aber auslassen. Das berichteten am Mittwoch übereinstimmend die „Salzburger Nachrichten“, die „Kronen Zeitung“ und „Österreich“.

Der achtfache Gesamtweltcupsieger hat keinen Zeitdruck, seitdem klar ist, dass er für einen Weltcupstartplatz schon Ende Oktober in Sölden dank einer Wildcard keine Punkte im Vorfeld holen muss. Stattdessen konzentriert sich der 35-Jährige, der künftig für die Niederlande am Start stehen wird, aufs Training, misst sich wohl erst in der zweiten Rennserie ab 27. August in Coronet Peak mit der großteils unbekannten Konkurrenz.

(APA)/Beitragsbild: GEPA