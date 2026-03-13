Historisch! Dieses WM-Trikot sorgt für Aufsehen

In Zusammenarbeit mit Nike-Modemarke „Air Jordan“ wird das Trikot bereits als eines der auffälligsten Designs in der Geschichte der Selecao gefeiert.

Und es ist historisch: Zum ersten Mal überhaupt prangt auf dem Trikot einer Nationalmannschaft das berühmte Jordan‑Logo. Es ersetzt den klassischen Nike‑Swoosh. Das neue Jersey wurde am 12. März 2026 vorgestellt. Seine Premiere auf dem Platz erlebt es beim Testspiel gegen Frankreich (26. März in Boston).

Design inspiriert vom giftigen Pfeilfrosch

Während viele der letzten Brasilien‑Auswärtstrikots eher minimalistisch daherkamen, setzt die 2026‑Version auf ein mutiges Design. Die Designer ließen sich vom Pfeilgiftfrosch inspirieren – eines der farblich auffälligsten Tiere des Amazonas. Geschwindigkeit, Kreativität und Unberechenbarkeit: Eigenschaften, die man auch mit dem brasilianischen Fußball verbindet.

