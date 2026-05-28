Historisch! Offensivmann gewinnt zwei Europa-Pokale in einer Saison

Crystal Palace gewinnt unter Trainer Oliver Glasner erstmals eine europäische Trophäe. Es war nicht das einzige historische Ereignis in Leipzig. Mit dem Triumph im Finale der Conference League gelang Evann Guessand etwas, was vor ihm noch keinem Fußballer gelungen war. Der Offensiv-Allrounder gewinnt in einer Saison gleich zwei Europapokale.

Das gab es noch nie! Evann Guessand gewinnt als erster Fußballer der Geschichte zwei europäische Trophäen in derselben Saison. Der Flügelspieler triumphierte am Mittwoch mit Crystal Palace im Finale der Conference League mit 1:0 gegen Rayo Vallecano.

Doch schon eine Woche zuvor gewann der 24-Jährige einen Europapokal, denn die Palace-Leihgabe steht eigentlich noch bei Aston Villa unter Vertrag, das die Europa League deutlich mit 3:0 gegen den SC Freiburg geholt hatte. Guessand, der im WM-Kader der Elfenbeinküste steht und in der Gruppenphase auf Deutschland trifft, wurde erst in der Wintertransferperiode per Leihe zum Team von Oliver Glasner transferiert.

Sowohl für Palace als auch Villa im Einsatz

In der Hinrunde lief er sieben Mal in der Europa League für die Mannschaft aus Birmingham auf und erzielte dabei zwei Tore. In der Rückrunde folgten sechs Einsätze mit Palace in der Conference League, in denen ihm ein Treffer gelang. Somit hat der Offensiv-Allrounder nun beide Pokale in seiner Vita. Innerhalb einer Woche. Innerhalb einer Saison.

HIGHLIGHTS | Crystal Palace – Rayo Vallecano | Finale



(skysport.de)

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