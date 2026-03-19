Historisch! Posch führt Mainz ins Viertelfinale

Der 19. März 2026 geht in die Mainzer Klubgeschichte ein: Zum ersten Mal hat der deutsche Bundesligist ein Viertelfinale im Europacup erreicht. Im Achtelfinal-Rückspiel der Conference League besiegten die Nullfünfer am Donnerstagabend den tschechischen Pokalsieger Sigma Olmütz mit 2:0 (0:0) und zogen nach dem 0:0 im Hinspiel in die nächste Runde ein.

Stefen Posch ebnete dem FSV kurz nach der Pause den Weg zum Aufstieg und den erstmaligen Einzug unter die Top acht eines Europacupbewerbs. Der im Jänner vom FC Bologna ausgeliehene Verteidiger verwertete eine Flanke mit einem platzierten Kopfball.

Für den Österreicher war es das erste Tor in einem Pflichtspiel für Mainz. Armindo Sieb (82.) besiegelte den Sieg. Mwene spielte so wie Posch durch, Veratschnig wurde in der 73. Minute eingewechselt.

Während der Verein in der deutschen Bundesliga gegen den Abstieg kämpft, geht der Traum vom Conference-League-Finale in Leipzig am 28. Mai damit weiter. Im Viertelfinale wartet Racing Straßburg, das sich gegen Rijeka durchsetzte. Die Viertelfinals werden am 9. und 16. April ausgetragen, Mainz hat zunächst Heimrecht.

Posch bringt Mainz per Kopf in Führung

Mwene verzieht – Posch per Kopf zur Stelle

„Wir wollen uns etwas zutrauen und mutig sein“, sagte der Mainzer Coach Urs Fischer vor dem Spiel. Seine Profis gehorchten: Von Beginn an waren die Nullfünfer um offensive Akzente bemüht. Mainz hatte Spiel und Gegner im Griff, nach 20 Minuten aber auch Glück, als Danijel Sturm die Gäste-Führung nur knapp verpasste.

Die Partie wurde zunehmend ausgeglichener, die nächste gefährliche Torannäherung verbuchte indes Mainz: Phillipp Mwene zielte aus der Distanz nur knapp rechts am Tor vorbei (35.). Kurz vor dem Pausenpfiff vergab Nelson Weiper mit einem Kopfball die nächste Chance (45.).

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag: Paul Nebel flankte von der rechten Seite, Posch köpfte zur Führung ein. Davon beflügelt suchte Mainz weiter den Weg nach vorne, Olmütz kam kaum zur Entlastung. Im weiteren Verlauf der zweiten Halbzeit verlor die Partie etwas an Tempo, die Gäste blieben weitestgehend harmlos. Der Platzverweis für Barath spielte Mainz in die Karten, der anschließende Freistoß von Nebel klatschte an die Latte (78.). Doch Sieb erhöhte.

(SID)

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