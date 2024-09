Historisch! San Marino feiert ersten Sieg seit 20 Jahren

Nach 20 Jahren hat Fußballzwerg San Marino endlich seinen zweiten Sieg gefeiert – wieder gegen Liechtenstein.

Zum Auftakt der Nations League gewann der Letzte der FIFA-Weltrangliste mit 1:0 (0:0) in der Gruppe D1 gegen denselben Gegner, gegen den er am 28. April 2004 den ersten Erfolg seiner Fußballgeschichte (1:0) verbucht hatte. Damals allerdings in einem Freundsschaftsspiel. Der Erfolg vom Donnerstagabend ist somit der erste Pflichtspielsieg der Verbandsgeschichte.

Der 19-Jährige Nicko Sensoli erzielte das einzige Tor (53.). Vor 20 Jahren hatte Andy Selva, der mit acht Treffern im Nationaltrikot immer noch den Rekord hält, San Marino zum historischen Sieg geschossen. Nationaltrainer Roberto Cevoli, der im März sein Debüt an der Seitenlinie gegeben hatte, besserte seine Bilanz auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf.

San Marino mit historischer Sieglos-Serie

Weniger als 34.000 Menschen leben in der Exklave San Marino. Sportliche Rekorde sind der vermutlich ältesten Republik der Welt eigentlich eher fern. Bis die 140 Spiele andauernde Siegflaute ihnen unverhoffte Aufmerksamkeit schenkte. Eigene Fanaccounts begleiteten jede Partie und hofften dabei auf den unwahrscheinlichen Sieg. Ein für Anhänger begeisterndes Unentschieden gegen Saint Kitts und Nevis und Treffer gegen übermächtige Gegner wie Dänemark und Finnland markierten die Highlights auf dem Weg zum Sensationssieg.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden: Datenschutz-Einstellungen

(SID/skysport.de) / Bild: dpa/skysport.de