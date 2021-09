Historisch! Wiesberger fixiert Ryder-Cup-Teilnahme

Golfprofi Bernd Wiesberger hat das Ticket für seine Ryder-Cup-Premiere gelöst. Beim prestigeträchtigen Turnier im Wentworth Golf Club (England) genügte dem Burgenländer auch seine schwächste Tagesleistung an diesem Wochenende (71/67/67/72 Schläge), um als erster Österreicher den Sprung zum Kontinentalvergleich zwischen Titelverteidiger Europa und den USA zu schaffen. Die Veranstaltung findet vom 24. bis 26. September in Whistling Straits in Wisconsin statt.

Zumindest Platz 50 war beim European-Tour-Turnier notwendig gewesen, Wiesberger wurde 20 – und qualifizierte sich über die Punkteliste der Europa-Tour für den Ryder Cup 2020, dessen Qualifikationsphase bereits 2019 begonnen hatte. “Die Teilnahme am Ryder Cup war nicht nur ein großes Saisonziel, sondern auch ein wichtiges Karriereziel für mich”, sagte Wiesberger. “Ich bin überglücklich über die Qualifikation und sehr stolz auf die Art und Weise, wie wir uns diesen Platz in den letzten drei Wochen erspielt haben.”

Bester Österreicher im englischen Virginia Water wurde Matthias Schwab (69/69/69/67), der sich mit einer starken Runde am Schlusstag noch auf den zwölften Platz verbesserte. Der Sieg ging an den US-Amerikaner Billy Horschel, der gesamt fünf Schläge weniger (269) als Schwab benötigte. “Das Ergebnis in diesem Top-Turnier ist für mich okay, Verbesserungspotenzial ist aber noch da. Ich freue mich, dass ich vor einigen Ryder Cup Spielern platziert bin, das zeigt mir, dass ich am richtigen Weg bin”, erklärte Schwab, der nun erstmals in seiner Karriere auf die US-PGA-Tour übersiedelt.

(APA)

Artikelbild: GEPA