Historische EM-Qualifikation von ÖVV-Frauen

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Frauen hat sich erstmals auf sportlichem Weg für eine Europameisterschaft qualifiziert.

Den vorentscheidenden Schritt hatte die ÖVV-Truppe bereits am Samstag in Hartberg mit einem 3:0-Sieg gegen Nordmazedonien geschafft. Am Sonntag holte die Schweiz bei ihrer 2:3-Niederlage gegen Finnland für Österreich wichtige zwei Satzgewinne und bescherte Rot-Weiß-Rot somit das EM-Ticket.

Das Team von Trainer Roland Schwab schloss die Qualifikation als einer der fünf besten Gruppenzweiten ab. Die nächste EM findet vom 21. August bis 6. September 2026 in der Türkei, Aserbaidschan, Tschechien und Schweden statt. Zuletzt war Österreich 1971 bei einer Europameisterschaft dabei, damals allerdings noch durch Nennung und ohne Qualifikation.

„Liegt aber auch viel Arbeit vor uns“

„Ich bin unglaublich stolz auf Team und Staff“, sagte Schwab. Die erfolgreiche Qualifikation „hebt das Damen-Team auf eine ganz neue Aufmerksamkeitsebene“. ÖVV-Präsident Gernot Leitner sprach von einem historischen Tag. „Ich bin stolz auf das gesamte Team. Es liegt aber auch viel Arbeit vor uns. Wir müssen nun den nächsten Level erreichen. Unterm Strich ist die erfolgreiche Qualifikation ein supertoller Erfolg, der mich riesig freut“, sagte er.

(APA) / Bild: GEPA