Historische Scorer-Leistung: Sabitzers Viertelfinal-Gala in Zahlen

Mit einem Treffer und zwei Torvorlagen überzeugte ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer beim dramatischen 4:2-Erfolg von Borussia Dortmund über Atletico Madrid und ebnete seinem Team den Weg ins Champions-League-Halbfinale. Auch statistisch beeindruckt der Auftritt des BVB-Mittelfeldspielers.

Mit seinen Torvorlagen Nummer vier und fünf der laufenden CL-Saison ist Sabitzer vor den Mittwochs-Matches der Führende der Assist-Wertung. Er lieferte aber auch mit 24 Pässen, zwei Torschüssen und zwei Balleroberungen in anderen Hinsichten eine überzeugende Leistung ab.

HIGHLIGHTS | Borussia Dortmund – Atletico Madrid | Viertelfinal-Rückspiel

Gemäß dieser Opta-Daten war Sabitzer mit insgesamt 40 Punkten noch vor seinen Mitspielern Niclas Füllkrug (36,2) und Julian Brandt (33,6) der beste Spieler auf dem Platz. Anders sah dies brisanterweise die UEFA, die 1:0-Torschütze Brandt mit dem Award auszeichnete – dabei konnten nur Gregor Kobel gegen PSV (45,4) und Ramy Bensebaini gegen Milan (40,8) bessere BVB-Leistungen in dieser CL-Saison erreichen.

Sabitzer auf Ronaldos Spuren

Darüber hinaus ist Sabitzer der erste Österreicher, der seit 2003/04 in einem K.o.-Spiel drei Scorerpunkte sammelte (ein Tor, zwei Assists) – und lieferte als erster Dortmunder in einem CL-K.O.-Spiel seit Andreas Möller im Finale 1997 zwei direkte Torvorlagen ab. Dem nicht genug, gab es neben dem Ex-Bayern-Profi nur einen weiteren Spieler, dem drei direkte Torbeteiligungen in einem CL-K.O.-Spiel gegen Atletico Madrid gelangen: Cristiano Ronaldo, für Real Madrid 2017 und für Juventus 2019).

Persönlich gelangen dem 78-fachen ÖFB-Teamspieler erstmals drei Torbeteiligungen im 41. CL-Einsatz. Er ist auch der erste Österreicher mit drei CL-Scorerpunkten seit 2013. Damals gelang dies Philipp Hosiner für die Austria gegen Zenit St. Petersburg in Form von zwei Toren und einem Assist.

