Historischer Sieg in Salzburg: WSG Tirol sorgt für Premiere

Zum ersten Mal gewann die WSG Tirol gestern in der ADMIRAL Bundesliga auswärts gegen Red Bull Salzburg. Die „Bullen“ vergaben eine 2:0-Führung und mussten sich schlussendlich mit 2:3 geschlagen geben.

Eine Premiere in der Red Bull Arena: vor über 6.000 Fans gewann die WSG Tirol erstmals auswärts bei Salzburg. Auch nur ein Unentschieden ist den Tirolern dort bisher gelungen.

Zweiter Bundesliga-Sieg gegen Red Bull Salzburg

Ein Blick auf die Historie der WSG-Duelle in Salzburg zeigt, wie wichtig wohl der gestrige Sieg für die Tiroler war. Bisher acht Bundesliga-Matches hat man in der Red Bull Arena bestritten. Sechs davon verlor die WSG deutlich. Überhaupt nur ein Gegentor haben die „Bullen“ in den sechs Partien kassiert. Im Februar folgte dann das erste Unentschieden – jetzt schließlich der langersehnte Sieg.

Im ÖFB-Cup hat Tirol zweimal auswärts gegen Red Bull Salzburg gespielt. Beide Matches hat die WSG verloren.

Die Pflichtspielbilanz der WSG Tirol in Salzburg:

Heimspiel-Bilanz zeichnet ähnliches Bild

Acht Spiele, ein Unentschieden, ein Sieg: Auch zuhause konnte die WSG in der Bundesliga bisher nur einmal gegen Salzburg gewinnen – in der Saison 2020/21 ebenfalls mit einem 3:2. Die Torbilanz der Tiroler ist zuhause allerdings besser: Während es in der Red Bull Arena in acht Matches nur fünf Treffer waren, waren es in Tirol immerhin neun.

Bild: GEPA