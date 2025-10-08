Historischer Status! Ronaldo erster Fußball-Milliardär

Laut dem Bloomberg Billionaires Index, der sein Vermögen zum ersten Mal bewertet, ist das Nettovermögen von Cristiano Ronaldo nun auf 1,4 Milliarden Dollar (rund 1,2 Milliarden Euro) gestiegen, womit er der erste Fußballer ist, der diesen Status erreicht hat.

Lange Zeit verdienten er und Lionel Messi ähnliche Gehälter. Doch 2023 kam es zur Wende, als CR7 bei Al-Nassr in Saudi-Arabien anheuerte und Messi sich Inter Miami aus der MLS anschloss.

Der Argentinier wird nach seiner Karriere Anteile am US-Klub erwerben, wodurch er wieder mit seinem langjährigen Rivalen gleichziehen könnte.

Ronaldo mit Mega-Verträgen und Sponsordeals

Ronaldo verdiente zwischen 2002 und 2023 über 550 Millionen Dollar (rund 473 Millionen Euro) an Gehalt. Außerdem unterzeichnete er einen Zehnjahresvertrag mit Nike über fast 18 Millionen Dollar (rund 15,5 Millionen Euro) jährlich und weitere Werbeverträge mit Marken wie Armani und Castrol, wodurch sich sein Nettovermögen um über 175 Millionen Dollar (rund 150,4 Millionen Euro) erhöhte.

Durch seinen Wechsel zu Al-Nassr im Jahr 2023 verdiente er jährlich rund 200 Millionen Dollar (rund 172 Millionen Euro) an steuerfreien Gehältern und Boni, zuzüglich Prämien wie einem Unterzeichnungsbonus in Höhe von 30 Millionen Dollar (rund 25,8 Millionen Euro).

