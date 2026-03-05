Historischer Titel-Hattrick! Embacher erneut Junioren-Weltmeister

Österreichs Jungstar Stephan Embacher hat als erster Skispringer zum dritten Mal den Einzeltitel bei der Junioren-WM geholt.

Der 20 Jahre alte Super-Team-Olympiasieger setzte sich am Donnerstag in Lillehammer vor dem Polen Kacper Tomasiak durch und machte nach den Erfolgen von 2024 sowie 2025 seinen Hattrick perfekt. Tomasiak (19) hatte zuletzt bei den Winterspielen drei Medaillen gewonnen.

Zweimal Einzel-Weltmeister waren zuvor neben Embacher auch Ex-ÖSV-Springer Heinz Kuttin (1989/1991) und Finnlands Tournee-Rekordsieger Janne Ahonen (1993/1994). Embacher wurde zuvor am vergangenen Wochenende beim Skifliegen am Kulm zweimal Zweiter. Sein Landsmann Lukas Haagen wurde heute Vierter.

Siebente Goldmedaille für Embacher

Für den ÖSV-Shootingstar ist es bereits seine insgesamt siebente Goldmedaille bei Junioren-Weltmeisterschaften. Er war schon 2024 und 2025 Einzel-Weltmeister und triumphierte zudem im Team 2023, 2024 und 2025 sowie 2024 mit dem Mixed-Team.

(SID/Red./APA.)

Beitragsbild: GEPA.