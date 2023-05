Xavi-Sonderlob & Suspendierung: Das ist Barca-Juwel Yamal

La-Masia-Wunderkind Lamine Yamal sorgt bereits im Alter von 15 Jahren für Furore und ist zum jüngsten Barca-Debütanten der Klubgeschichte aufgestiegen. Trainer Xavi überschüttet ihn mit Lob, erste Vergleiche mit Lionel Messi werden gezogen. Doch auch bei ihm ist nicht alles Gold, was glänzt…

Es läuft die 83. Minute beim Spiel zwischen dem FC Barcelona und Betis Sevilla, als sich die Blicke im Camp Nou in Richtung Seitenlinie richten: Außen macht sich die Nummer 41 – Lamine Yamal – für eine Einwechslung bereit, erhält von Trainer Xavi letzte Anweisungen. Lamine wer? Yamal! Der 1,65 Meter große Offensivspezialist aus der Talentschmiede La Masia schrieb mit seinem Profi-Debüt Geschichte und avancierte mit gerade einmal 15 Jahren, neun Monaten und 16 Tagen zum jüngsten Barca-Debütanten der Klubgeschichte.

Damit löste der quirlige Angreifer Vincente Martinez ab, der 1941 im Alter von 16 Jahren, neun Monaten und sieben Tagen seinen ersten Profi-Einsatz feiern durfte. Bei seinem Kurzeinsatz machte Yamal richtig Spaß. „Ich habe ihm gesagt, er soll etwas probieren. Und Junge, das hat er getan, mit 15 Jahren, stellt euch das mal vor. Er hat fast noch ein Tor geschossen und fast eins vorgelegt“, schwärmte Xavi. Ousmane Dembele ließ die Großchance jedoch liegen, Betis-Keeper Rui Silva verhinderte drei Minuten zuvor Yamals Debüt-Treffer.

Auch in den U-Nationalmannschaften Spaniens hat er seine Qualitäten schon unter Beweis gestellt. So traf Yamal beispielsweise im Dress der U17 viermal bei fünf Einsätzen und durfte bereits in der U19 debütieren. Der Youngster könne Tore schießen, vorlegen und stecke voller Selbstvertrauen, sagte Xavi: „Wenn man ihn im Training sieht, merkt man, was er drauf hat.“

Neben seinen Dribbelkünsten begeistert Yamal, der bereits seit seinem fünften Lebensjahr das Trikot der Blaugrana trägt, auch mit einem starken linken Fuß. Zudem kann er auf beiden Außenpositionen und als Mittelstürmer eingesetzt werden. Erste Vergleiche seien bereits mit einem gewissen Lionel Messi gezogen worden, bestätigte der Barca-Trainer: „Er hat ein angeborenes Talent im letzten Drittel, das schwer zu finden ist“, würdigte der Trainer und ergänzte: „Er kann tolle Pässe spielen und sich gut mit seinen Mitspielern verbinden. Er sieht nicht aus, als wäre er gerade einmal 15 Jahre alt.“

Deshalb habe er die Chance erhalten. Und diese genutzt. Auch die spanische Presse zeigte sich begeistert: „Merkt Euch diesen Namen!“, schrieb die Marca.

Yamal ist mittlerweile seit Monaten bei den Profis dabei – allerdings mit Pausen: Im März ist er zusammen mit Daniel Munoz (Atletico Madrid) und Jesus Fortea (Real Madrid) wegen „grober Disziplinlosigkeit“ aus dem Kader der U17-Nationalmannschaft gestrichen worden. Dabei sollen sie gegen „die Regeln des Zusammenlebens“ verstoßen haben. In der Folge ist Yamal auch bei den Katalanen bestraft worden: Die Blaugrana suspendierten den Offensivspieler für vier Jugend-Spiele.

Yamal ist nach dieser disziplinarischen Maßnahme allerdings schnell wieder begnadigt und zurück ins Profi-Training integriert worden. „Er hat Persönlichkeit. Das ist es, was wir uns wünschen“, kommentierte Xavi und blickte auf Yamals Kurzeinsatz beim 4:0-Sieg gegen Betis zurück. „Er kann für uns den Unterschied ausmachen. Er hatte nur zehn Minuten, aber hat sehr gut gespielt.“

Yamal präsentierte sich nach dem Spiel überglücklich: „Ein Traum wird wahr. Ich bin glücklich, dass ich in diesem Shirt mein Debüt konnte“, schrieb der Offensivallrounder bei Instagram.

Nicht einmal 16 Jahre alt und schon erste Profi-Luft geschnuppert? Das weckt natürlich Begehrlichkeiten. Yamals Vertrag bei den Katalanen läuft noch bis 2024. Der 26-malige spanische Meister soll nach übereinstimmenden Medienberichten die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Star-Berater Jorge Mendes bereits aufgenommen haben.

Nach Informationen von Fabrizio Romano wird der 2007 geborene Youngster einen Vertrag bis 2026 „ohne jeden Zweifel“ unterschrieben. Eine Einigung stehe unmittelbar bevor. Auch Xavi zeigte sich jüngst optimistisch: „Es ist alles unter Kontrolle. Er will hierbleiben. Deshalb bin ich da sehr entspannt.“

Lamine Yamal will sign new contract at Barcelona in the summer, no doubts — the agreement is imminent. New deal will be valid until June 2026. 🔵🔴✨ #FCB

Xavi: “The renewal of Lamine Yamal is going very well, it is under control. He wants to be here, I’m calm about it”. pic.twitter.com/SHqRHCoEOi

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2023