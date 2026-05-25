Historisches Finish! Rosenqvist gewinnt das Indy 500

Die 110. Auflage der 500 Meilen von Indianapolis endete mit einem historischen Finale: Der Schwede Felix Rosenqvist gewann das wichtigste Motorsport-Rennen der USA erstmals in seiner Karriere und sicherte sich damit einen Platz auf der berühmten Borg-Warner Trophy.

Der 34-Jährige setzte sich erst auf den letzten Metern gegen den US-Amerikaner David Malukas durch – der Vorsprung von nur 23 Tausendstelsekunden war der knappste in der Geschichte des Klassikers.

Das Rennen war von wechselhaftem Wetter und mehreren Neutralisierungen geprägt. Nach den ersten Regentropfen wurde das Feld zunächst nach 106 Runden eingebremst, wenig später folgte wegen erneuten Regens die nächste Unterbrechung. Kurz nach dem Re-Start sorgte dann ein heftiger Unfall von Josef Newgarden für die nächste Gelbphase: Der zweimalige Indy-500-Sieger schlug hart in die Mauer ein, konnte sein Auto aber selbst verlassen.

In der unübersichtlichen Schlussphase mischten unterschiedliche Boxenstrategien das Feld immer wieder neu durch. Mehrfach wechselte die Führung, ehe Rosenqvist im Sprint zur Ziellinie noch an Malukas vorbeizog.

Der deutsche Fahrer Mick Schumacher spielte bei der Entscheidung keine Rolle, schlug sich bei seiner Premiere auf dem legendären Ovalkurs aber achtbar. Der 27-Jährige kam nach 200 Runden auf Rang 18 ins Ziel und war damit bester Rookie im Feld.

(SID/red.) / Artikelbild: Imago