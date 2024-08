Historisches Gymnastik-Gold für Deutsche Varfolomeev

Darja Varfolomeev hat sich zur ersten deutschen Olympiasiegerin der Geschichte in der Rhythmischen Sportgymnastik gekrönt. Die 17-Jährige triumphierte am Freitag in Paris im Mehrkampf mit Reifen, Ball, Keulen und Band deutlich vor der Bulgarin Borjana Kaleyn. Bei der WM vor einem Jahr hatte die Ausnahmeathletin bereits fünfmal Gold geholt.

Deutschlands bisher letzte Medaille in der Sportart hatte 1984 Regina Weber, die Mutter von Fußball-Star Leroy Sane, mit Bronze gewonnen.

(APA)/Beitragsbild: Imago