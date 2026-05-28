Hitze-Drama! Topfavorit Sinner bei French Open ausgeschieden

Der Weltranglistenerste Jannik Sinner ist am Donnerstag in der zweiten Runde der Tennis-French-Open überraschend ausgeschieden.

Der Südtiroler hatte gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo die ersten beiden Sätze 6:3,6:2 gewonnen und im dritten Satz auf den Matchgewinn aufgeschlagen, Krämpfe warfen ihn aber aus der Bahn. Nach einem Medical Time-out machte Sinner nur noch zwei Games, unterlag nach 3:36 Stunden 6:3,6:2,5:7,1:6,1:6. Es ist erst seine dritte Saisonniederlage.

Zuletzt hatte Sinner 30 Partien en suite gewonnen. Nach dem verletzungsbedingten Verzicht auf ein Antreten von Carlos Alcaraz hatte der Südtiroler als klarer Titelfavorit gegolten. Im Vorjahr hatte er den Titel in Roland Garros nach eigenen Matchbällen gegen Alcaraz nur knapp verpasst. Durch Sinners Out ist nun Alexander Zverev als Nummer zwei der höchstgereihte Spieler im Turnier. Dem Deutschen bietet sich nun eine große Chance auf seinen ersten Grand-Slam-Triumph.

„Es ist hart für ihn. Ich konnte nicht mehr als drei Games pro Satz gewinnen, also hatte ich Glück. Er hätte diesen Sieg verdient gehabt. Dann weiß ich nicht, was passiert ist. Aber er tut mir leid, und ich hoffe, dass er sich wieder erholt“, sagte Cerundolo.

(APA) / Bild: Imago