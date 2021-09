Hitzlsperger hört beim VfB Stuttgart auf

via

Thomas Hitzlsperger wird seinen Vertrag als Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart nicht verlängern.

Der VfB-Vorstandsvorsitzende Thomas Hitzlsperger hat dem Aufsichtsrat der VfB Stuttgart 1893 AG mitgeteilt, dass er seinen im Herbst 2022 auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Das gab der Klub am Mittwochnachmittag offiziell per Pressemitteilung bekannt.

“Nach reiflicher Überlegung möchte ich im Herbst 2022 den Weg frei machen für einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Ich empfinde große Dankbarkeit für die gemeinsamen Jahre und bleibe dem VfB auch in Zukunft emotional eng verbunden. Und ich werde gemeinsam mit unserem Team bis zum letzten Tag in diesem Job alles für den VfB geben”, wird Hitzlsperger in dem Statement zitiert.

