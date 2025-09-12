Hjulmand-Einstand geglückt! Leverkusen schlägt Frankfurt in Unterzahl

Die Premiere von Kasper Hjulmand als Trainer von Bayer Leverkusen und Nachfolger von Kurrzzeit-Coach Erik ten Hag ist geglückt.

Im ersten Spiel unter dem Ex-Teamchef des dänischen Nationalteams setzte sich der deutsche Meister von 2024 am Freitagabend zu Hause gegen Eintracht Frankfurt mit 3:1 (2:0) durch und jubelte zugleich über den ersten Saisonsieg. Für die Frankfurter waren es in der 3. Runde der Bundesliga die ersten Punkteverluste.

Zweimal Gelb-Rot gegen Leverkusen

Vor 30.210 Zuschauern in der BayArena erzielten Alejandro Grimaldo (10., 98.) und Patrik Schick (45.+4/Elfmeter) die Tore für Leverkusen. Can Uzun gelang für Frankfurt nur der Anschlusstreffer (52.). Weil Bayer-Kapitän Robert Andrich Gelb-Rot sah (59.), spielte die Eintracht mehr als eine halbe Stunde mit einem Mann mehr. Zudem sah auch Ezequiel Fernández in der zweiten Minute der langen Nachspielzeit ebenfalls die Gelb-Rote Karte – Bayer war am Ende also nur noch zu neunt.

HIGHLIGHTS | Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt | 3. Spieltag

Tor Nummer drei gelang trotzdem noch. Es war die Belohnung für einen deutlich stabileren und zielstrebigeren Auftritt samt enormer Widerstandskraft, den es zuletzt nicht gegeben hatte. Und das, obwohl Hjulmand erst am Mittwoch erstmals mit der kompletten Mannschaft am Platz gearbeitet hatte. Schon am Donnerstag folgt mit dem Champions-League-Auftakt in Kopenhagen die nächste schwierige Prüfung. Frankfurt muss weiter seit einem 1:0 im Dezember 2013 auf einen Sieg in Leverkusen warten.

(APA)

Bild: Imago