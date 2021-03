Hochrechnung: So würde die Abschlusstabelle der Meistergruppe aussehen

Nach der Teilung in Meister- und Qualifikationsgruppe geht die tipico Bundesliga ab dem kommenden Wochenende in die entscheidende Phase. In den ausstehenden zehn Runden entscheidet sich, wer österreichischer Meister 2020/21 wird. Die Top-Sechs treffen jeweils noch zweimal aufeinander. Wir haben uns ausgerechnet, wie die Tabelle am Ende aussehen würde, wenn alle noch zu absolvierenden Spiele genauso wie im Grunddurchgang ausgehen würden.

Hier ist die Hochrechnung für die Meistergruppe:

Der Titel würde laut der Hochrechnung auch in dieser Saison wieder an den FC Red Bull Salzburg gehen. Das Team von Trainer Jesse Marsch würde den Vorsprung auf den SK Rapid Wien von vier auf fünf Punkte in der Meistergruppe ausbauen, denn gegen die anderen Top-Sechs-Teams konnte Salzburg 19 Punkte im Grunddurchgang sammeln – ein Punkt mehr als Rapid und mehr Punkte als alle anderen Vereine.

Bemerkenswertes Detail: Salzburg konnte abgesehen von der Niederlage bei der Admira (0:1) alle Spiele gegen die Teams der Qualifikationsgruppe gewinnen, während Rapid gegen die vermeintlich schwächeren Teams neun Punkte (vor der Punkteteilung) und somit womöglich auch die große Chance auf den ersten Titel seit der Saison 2007/08 liegen gelassen hat.

Die Überraschung in dieser Hochrechnung ist einmal mehr die WSG Tirol. Die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger holte im Top-Sechs-Vergleich stolze 15 Punkte und somit mehr als der LASK, Sturm und der Wolfsberger AC. Die Tiroler würden den WAC, der lediglich sieben Punkte gegen andere Vereine der Meistergruppe sammelte, in der Tabelle überholen und am Europacup-Playoff der Bundesliga teilnehmen.

Der Top-Sechs-Vergleich im Detail:

Platz 1: Red Bull Salzburg – 19 Punkte (6 Siege/1 Unentschieden/3 Niederlagen) – 25:15 Tore

Platz 2: Rapid Wien – 18 Punkte (5/3/2) – 19:15 Tore

Platz 3: WSG Tirol – 15 Punkte (4/3/3) – 21:19 Tore

Platz 4: LASK – 13 Punkte (4/1/5) – 15:17 Tore

Platz 5: Sturm Graz – 12 Punkte (3/3/4) – 10:14 Tore

Platz 6: Wolfsberger AC – 7 Punkte (2/1/7) – 14:26 Tore

So sieht die aktuelle Tabelle nach dem Grunddurchgang aus:

Artikelbild: GEPA