Höbinger-Doppelpack bei Liverpool-Sieg bei Tottenheim

Marie-Therese Höbinger hat Liverpool am Sonntag fast im Alleingang zum 3:2-Auswärtssieg bei Tottenham in der Women’s Super League geführt.

Die 23-jährige ÖFB-Teamspielerin erzielte in der 75. Minute das 2:1 und fixierte mit einem verwandelten Elfer in der 95. Minute spät den Erfolg. Liverpool zog in der Tabelle am punktgleichen Arsenal vorbei auf Rang fünf. Der Arbeitgeber der nicht eingesetzten Manuela Zinsberger und Laura Wienroither spielte gegen Schlusslicht Everton 0:0.

(APA) / Artikelbild: GEPA