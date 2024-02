Höjlund egalisiert Ronaldo-Bestmarke

Lange brauchte Rasmus Höjlund für sein erstes Premier-League-Tor – seitdem gelingt dem Stürmer von Manchester United aber fast alles.

Rasmus Höjlund ist aktuell nicht zu bremsen. Der ehemalige Angreifer des SK Sturm glänzte am Sonntag bei Uniteds 2:1-Auswärtssieg bei Luton Town mit einem Doppelpack. Erst nutzte er einen Fehler der Luton-Defensive aus, Dann hielt er nach einer Ecke seine Brust in einen Schuss und lenkte den Ball so unhaltbar ins Tor.

HIGHLIGHTS | Luton Town – Manchester United | 25. Spieltag

In seinen ersten 14 Premier-League-Partien blieb der Däne torlos. Am Boxing Day gegen Aston Villa (3:2) gelang Höjlund dann der Befreiungsschlag und seitdem läuft es richtig gut. Seit Sonntag ist Höjlund mit 21 Jahren und 14 Tagen der jüngste Spieler der Premier-League-Geschichte, der in sechs aufeinanderfolgenden Partien mindestens einmal getroffen hat.

Dank seiner Torserie von sechs Spielen am Stück trug sich der 21-Jährige auch in die Geschichtsbücher der Red Devils ein. Sechs Spiele in Serie haben für United nämlich nur die Vereinsikonen Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy und Eric Cantona getroffen.

