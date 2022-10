Höjlund über Abschied von Sturm: „War eine schöne Zeit“

Ende August verließ Rasmus Höjlund den SK Sturm Graz und die ADMIRAL Bundesliga und schloss sich Atalanta Bergamo in der Serie A an. Vor dem Heimspiel der Grazer in der 12. Runde gegen den Wolfsberger AC wurde der 19-Jährige vor heimischer Kulisse von Sturm verabschiedet. In weiterer Folge stand Höjlund in der Halbzeitpause auch für ein Sky-Interview zur Verfügung.

Höjlund-Verabschiedung in der Merkur-Arena