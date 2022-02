Hoeneß: „Bayern wird Salzburg nicht unterschätzen“

via

Uli Hoeneß hat am Montag Österreichs Fußball-Serienmeister Red Bull Salzburg tolle Arbeit attestiert, sich zugleich aber sicher gezeigt, dass der FC Bayern München als Favorit aufmerksam in das Champions-League-Duell mit den Salzburgern am Mittwoch (ab 19:30 Uhr live auf Sky Sport Austria 1) gehen wird.

„Ich bin ganz sicher, das unsere Spieler Red Bull nicht unterschätzen werden“, sagte der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters bei „Sport und Talk aus dem Hangar-7“.

„Salzburg ist bekannt für sehr attraktiven Fußball, sehr frischen Fußball, weil viele junge Spieler die Chance ergreifen wollen, ganz nach oben zu kommen“, meinte der 70-Jährige und fügte an, in Salzburg werde „hervorragende Arbeit gemacht.“

Bayerns Ehrenpräsident lobte Arbeit in Salzburg und erklärte, warum Adeyemi eher nicht zu Bayern passt

Die jüngste 2:4-Liga-Schlappe der Bayern in Bochum sah Hoeneß erwartungsgemäß kritisch, das Bayern-Urgestein zeigte sich aber optimistisch vor dem Spiel in der Königsklasse: „Bis jetzt war es immer so, wenn es drauf ankam, haben sie (die Bayern-Elf, Anm.) sich unglaublich zusammengerissen und haben wirklich sehr gut gespielt.“

Warum der FC Bayern nicht mit im Gespräch in Sachen Transfer von Salzburgs deutschen Topstürmer Karim Adeyemi ist, erklärte Hoeneß folgendermaßen: „Grundsätzlich ist das ein sehr guter Spieler. Das Problem ist nur, wenn du so einen Spieler holst, musst du ihm auch Perspektiven aufzeigen können.“

Man habe ja bereits offensive Kicker wie Coman, Lewandowski, Sane, Gnabry oder Musiala, da sei es schwierig, eine Stammplatzgarantie zu geben. „Das ist das Hauptproblem. Sonst wäre das sicherlich ein Spieler, mit dem man sich intensiver beschäftigen müsste“, so Hoeneß.

