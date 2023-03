Hoeneß kann sich 100-Millionen-Transfer für Bayern vorstellen

Die Freude beim FC Bayern nach dem Weiterkommen gegen PSG ist groß, auch bei Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident des deutschen Rekordmeisters will von einem Schicksalsspiel für Trainer Julian Nagelsmann nichts wissen – und glaubt an ein enges Titel-Rennen in der Bundesliga.

Uli Hoeneß exklusiv bei Sky über den Plakat-Protest vor dem PSG-Spiel, einen möglichen Transfer von Harry Kane und die Titel-Chancen der Bayern.

Uli Hoeneß über…

… den Sieg gegen Paris und die Genugtung gegen einen Verein, der Gelder anders generiert als der FCB:

„Wir müssen nicht immer über das Geld reden. Tatsache ist, dass Paris natürlich eine der besten Mannschaften der Welt ist, mit diesen Superstars. Ich glaube, wir alle vom FC Bayern können stolz sein, dass wir diesen Abend miterleben durften, denn in der zweiten Halbzeit war es ja schon fast eine Demonstration. Ich bin selten so glücklich nach Hause gefahren wie gestern.“

… den Plakat-Protest der Fans:

„Im Stadion nehme ich so etwas nicht wahr. Da schaue ich aufs Spielfeld und nicht in die Zuschauerränge. Man muss immer differenzieren: Sie dürfen nicht sagen „die Südkurve“. Die Südkurve sind 12.000 Menschen. Und meiner Meinung nach hat unten eine kleine Gruppe von 30 Personen das gemacht. Wir leben in einer Demokratie, wo jeder seine Meinung äußern darf, ob sie richtig ist oder nicht. Ich lasse denen ihre Meinung und ich hoffe, sie lassen mir meine Meinung und damit kann ich prima leben.“

… über eine Weiterführung des Katar-Sponsorings:

„Ich weiß, dass der Vorstand Gespräche führt und es zu gegebener Zeit eine Entscheidung geben wird. Ich habe da keinen Einfluss darauf.“

…über die Bedeutung des Paris-Spiels für Trainer Julian Nagelsmann:

„Ich habe im Vorfeld nicht verstanden, dass das alles so hochgeschaukelt wurde, dass es ein Schicksalsspiel für Nagelsmann war. Das sah ich überhaupt nicht so. Wir stehen in der Bundesliga gut da, sind nach wie vor Tabellenführer, sind im DFB-Pokal im Viertelfinale und haben jetzt im Achtelfinale Paris vor der Nase gehabt. Und wenn man da ausgeschieden wäre, kann man nicht sagen, man hat gegen Laufkundschaft gespielt. Und deswegen habe ich diese Zuspitzung auf sein oder nicht sein für Julian Nagelsmann für gaga gehalten. Wir wissen ja, dass es immer eine Zeitung ist mit vier Buchstaben, die sich in dem Fall den Julian ausgesucht hat. Normalerweise haben sie mich auf dem Kieker. Er hat es ja jetzt sehr gut gelöst.“

…über einen möglichen Transfer von Harry Kane:

„Da geht nichts über meinen Schreibtisch. Ich bin einer von neun Aufsichtsräten, die im Präsidialausschuss bei großen Ausgaben von über 25 Millionen Euro mitbestimmt. Und ich habe hier meine persönliche private Meinung geäußert. Ich kann mir schon vorstellen, dass mal ein Spieler zum FC Bayern kommt, der um die 100 Millionen kosten kann, aber speziell zum Fall Kane habe ich meine Meinung geäußert. Er ist fast 30 Jahre alt und letztes Jahr hat Tottenham das 160-Millionen-Angebot von Manchester City abgelehnt. Deswegen habe ich gesagt, in diesem Fall, das wäre gaga wenn der FC Bayern sich so einem Transfer nähern würde.“

… ob er ein Veto bei Kane im Aufsichtsrat einlegen würde:

„Ich würde meine private Meinung sagen. Ich bin einer von neun und wenn die anderen acht sagen, er wird gekauft, dann wird er gekauft. So ist es in einer Demokratie.“

…über das Ausscheiden des BVB in der Champions League:

„Ich finde es schade. Ich drücke auch in der nächsten Woche den Leipzigern und Frankfurtern die Daumen, wenn sie in Neapel spielen, die ich übrigens für eine der besten Mannschaften auf der Welt halte. Weil ich der Meinung bin, je mehr deutsche Mannschaften in der Champions League beziehungsweise im internationalen Fußball guten Fußball bieten und erfolgreich sind, desto mehr kriegen wir Startplätze und auch mehr Geld in die Kassen und das ist für das Image des deutschen Fußballs extrem wichtig.“

…über die Titelchancen des FC Bayern in der Champions League:

„Man darf Real Madrid und Manchester City nicht vergessen. Unter den acht besten sind fünf bis sechs richtig starke Mannschaften. Im Viertelfinale kannst du gegen jeden ausscheiden. In einem Spiel passiert viel. Es ist sehr wichtig, dass wir in diesem Jahr das Viertelfinale erreicht haben nach dem Ausscheiden letztes Jahr gegen Villarreal. Jetzt schauen wir zuversichtlich auf die Auslosung.“

… den Bundesliga-Zweikampf mit dem BVB

„Die haben sich ja unglaublich gefangen seit Weihnachten. Sie haben bis auf das Spiel in London alle Spiele gewonnen. Ich bin überzeugt, dass es dieses Jahr keinen Solo-Lauf des FC Bayern gibt. Es wird spannend bis zum letzten Spieltag.“

…über die neue Personal-Besetzung in der Spitze des DFB:

„Ich bin zunächst sehr froh, dass Rudi Völler überredet werden konnte, diese wichtigste Person an vorderster Front zu besetzen, weil wir nächstes Jahr die Europameisterschaft im eigenen Land haben. Und jetzt wird es Aufgabe von Hans-Joachim Watzke, Rudi Völler und anderen in dieser Task Force sein, den richtigen Mann für die Tagesarbeit zu finden. Der den deutschen Fußball in die Zukunft führt. Ich glaube, damit sind die richtigen Leute beschäftigt.“

Beitragsbild: Imago