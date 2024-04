Hoeneß reagiert auf Nagelsmann-Absage

Ehrenpräsident Uli Hoeneß bedauert, dass sich der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann für eine Vertragsverlängerung beim Deutschen Fußball-Bund und nicht für eine Rückkehr zum FC Bayern München entschieden hat.

„Ich finde es schade, aber die Welt geht beim FC Bayern deswegen nicht unter“, sagte der 72 Jahre alte Hoeneß am Freitag BR24 Sport.

Der DFB hatte am Vormittag die Vertragsverlängerung mit Nagelsmann bis nach der WM 2026 bekanntgegeben. Der 36-Jährige wurde in München auch als heißer Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel (50) gehandelt, der den deutschen Rekordmeister am Saisonende verlassen wird. „Das ist eine Entscheidung, die man respektieren muss“, sagte Hoeneß zum DFB-Bekenntnis von Nagelsmann.

Hoeneß war nie bei Gesprächen dabei